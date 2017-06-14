17:34 14.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове пациент больницы выпрыгнул из окна

В н.п. Львов 14-го июня в ночное время суток один из пациентов местной больницы выпрыгнул из окна.

Во Львове пациент больницы выпрыгнул из окна

Сегодня эта информация поступила от правоохранителей Львовщины. Согласно данным – 14-го июня примерно в час ночи врачи больницы сообщили, что пациент прыгнул из окна. Н в итоге умер. Известно, что это был 55-летний мужчина, который жил в селе, что в Золочевском районе, а лечился он в ожоговом отделении. Обстоятельства смерти человека устанавливают.

Как сообщал УРА-Информ, в столице женщина выбросила своего ребенка из окна, а также двух котов, после чего сама совершила самоубийство. Это произошло на Срибнокильской улице в феврале 2017-го года. 


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