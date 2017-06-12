В Днепре столкнулись трамвай и грузовой поезд, есть погибший - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Днепропетровской области.

Как отмечается, в вагонах трамвая находились приблизительно 30 пассажиров.

По словам очевидцев столкновения, грузовой поезд двигался задним ходом в сторону речпорта, в этот момент трамвай стоял на остановке и высаживал пассажиров. В то же время началось движение, из-за чего произошло данное столкновение.

Как выяснили правоохранители, погибший оказался работником депо 1983 года.

Также в результате аварии получила легкие телесные повреждения водитель трамвая. В настоящее время пострадавшая находится в местной больнице.

При этом пассажиры отделались легким испугом.

"Странно очень, почему водитель не заметила состав и поехала на красный свет. У нее стаж 37 лет, она примерный сотрудник. За ней даже закреплен определенный трамвай", - отметил один из руководителей КП "Днепровский электротранспорт".

Сейчас правоохранители выясняют все подробности происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кировоградской области на ходу загорелся дизельный поезд с пассажирами. К счастью никто из людей не пострадал.