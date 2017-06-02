В аэропорту Рио-де-Жанейро конфисковали 60 автоматов - ФОТО

Об этом сообщает ВВС Украина.

Соответствующие оружие полицейские нашли в грузовом терминале аэропорта Рио-де-Жанейро. В часности, оно было спрятано в контейнерах для нагревателей.

К слову, в этой партии было обнаружно 45 автоматов Калашникова.

По информации полиции, на данный момент уже арестованы четыре человека.

Стоить отметить, что это одна из крупнейших партий оружия в бразильской истории, которую удалось перехватить.

Кроме того, оружие должо было пойти на продажу в Бразилии, на черном рынке такая партия может стоить до полутора миллионов долларов.

В настоящее время детективы пока пытаются выяснить, кто отправил оружие из Майами.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее арсенал оружия был обнаружен у бывшего волонтера АТО.