В парке Ровно обнаружен висельник

Так, повешенного увидели в городском парке под названием “Юбилейный”, что в городе Ровно. 25-го мая женщина случайно увидела мужчину, который висел на одном из деревьев. Тело болталось на ремне, привязанном к ветке. Такое сообщение поступило из коммуникационного отдела ровенской полиции.

Личность висельника была быстро установлена. Это – уроженец поселка Хиночи 47-ми лет. Признаков насильственной смерти на трупе не имелось, труп был доставлен для дальнейшей экспертизы в морг. По факту случившегося открыто производство.

Как сообщал УРА-Информ, в январе 2017-го в городе Ровно также обнаружили висельника – отец увидел своего сына повешенным в квартире.