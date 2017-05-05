При обстреле школы в Мосуле погиб 81 человек

Об этом сообщает турецкое агенство Anadolu. Отметим, что учебное заведение располагалось на территории под контролем "Исламского государства".

При этом погибшие прятались в школе, поскольку в этом же районе шли бои между боевиками и правительственными силами Ирака.

В настоящее время пока неизвестно, какая из сторон нанесла удар по школе.

Тем не менее из сетевых ресурсов террористической группировки ИГИЛ появился ролик, на котором были изображены последствия авиаудара, нанесенного по убежищу для беженцев. Кроме того, на видеоролоке видно, что объектом бомбардировки оказалась именно эта школа.

На данный момент Пентагон США начал проверку сообщений о гибели местных жителей иракского Мосула после авиаудара

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на северо-востоке полиция Малайзии разоблачила оружейный склад террористической организации "Исламское государство".