10:55 19.04.2017 | Происшествия | Новости
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В Китае оползень полностью снес семиэтажный дом, шесть человек погибли - ВИДЕО

В северо-западной китайской провинции Шаньси во вторник, 19 апреля, сошел оползень.

В Китае оползень полностью снес семиэтажный дом, шесть человек погибли - ВИДЕО

Он полностью разрушил семиэтажный дом. В результате трагедии, по предварительным данным, около шести человек погибли.

Как сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти, оползень сошел около полудня по местному времени в поселке Маопин уезда Байхэ города Анькан. В доме проживают 11 семей общей численностью 39 человек.

Еще вчера вечером спасатели нашли под завалами тела трех погибших, в том числе женщины и двух детей, еще трое числились пропавшими без вести.

Вместе с тем около пяти часов утра среды спасатели обнаружили тела еще троих пропавших жителей. Среди них две женщины и мальчика, - рассказали спасатели, добавив, что до шести часам утра по местному времени спасательные работы были завершены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на индонезийском курортном острове Бали в результате схода трех оползней погибли 12 человек.


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