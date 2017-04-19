В Китае оползень полностью снес семиэтажный дом, шесть человек погибли - ВИДЕО

Он полностью разрушил семиэтажный дом. В результате трагедии, по предварительным данным, около шести человек погибли.

Как сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти, оползень сошел около полудня по местному времени в поселке Маопин уезда Байхэ города Анькан. В доме проживают 11 семей общей численностью 39 человек.

Еще вчера вечером спасатели нашли под завалами тела трех погибших, в том числе женщины и двух детей, еще трое числились пропавшими без вести.

Вместе с тем около пяти часов утра среды спасатели обнаружили тела еще троих пропавших жителей. Среди них две женщины и мальчика, - рассказали спасатели, добавив, что до шести часам утра по местному времени спасательные работы были завершены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на индонезийском курортном острове Бали в результате схода трех оползней погибли 12 человек.