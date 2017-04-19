В Египте произошла стрельба, погиб полицейский

В результате инцидента погиб один полицейский. Еще четыре человека получили ранения. Как сообщает местный телеканал, террористы обстреляли пост полиции. При этом ответственность на атаку на монастырь уже взяло на себя "Исламское государство".

Нападение произошло всего за десять дней до визита папы Франциска в Египет и всего через неделю после двух взрывов бомб с террористами-самоубийцами в христианских церквях, - отмечаю журналисты телеканала.

Напомним, Монастырь Святой Екатерины является одним из старейших действующих христианских монастырей. Он действует с IV века.

Как сообщал УРА-Информ, 9 апреля в церкви "Мар Гиргис" города Танта произошел взрыв. Пострадали не менее 42 двух человек. Есть неофициальные данные о пяти погибших.