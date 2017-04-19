В акватории Черного моря затонул российский сухогруз

Он пропал с радаров около четырех часов утра. Как сообщает пресс-служб Министерства чрезвычайных ситуаций России, пограничные службы приняли сигнал SOS от судна "Герои Арсенала" под флагом Панамы.

Координаты нахождения судна: 440 49 8 СШ; 0360 34 8 Д, около 14 морских миль от берега в акватории Черного моря. По предварительным данным на борту судна находилось 12 членов экипажа.

Сейчас, для уточнения обстановки, на место трагедии выехал буксир "Демидов", а также суда "Епископ", "Армада Навигатор", "Барнет", "Айгас" и "Аэлос", которые находились рядом. При этом в российском МЧСе заверили, что в районе бедствия волны достигают трех метров в высоту, а порывы ветра - до 20 метров в секунду, поэтому следование судов в районе предварительного крушения "не представляется возможным".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Атлантическом океане исчез с радаров южнокорейский сухогруз Stellar Daisy, на борту которого находились 22 человека.