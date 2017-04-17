11:40 17.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове сошли с рельсов несколько поездов

На железнодорожной станции "Львов" произошло столкновение грузового поезда, электровоза и маневрового тепловоза. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал.

Во Львове сошли с рельсов несколько поездов

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Как отмечается, авария произошла в 4:40 ч. во втором парке железнодорожной станции "Львов". Так, в результате столкновения восемь грузовых вагонов и одна колесная пара электровоза сошли с рельсов.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия. По предварительной версии, причиной инцидента стал проезд поезда на запрещающий сигнал.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", неизвестный мужчина в Херсоне покончил жизнь самоубийством. Так, погибший бросился под поезд, где и скончался на месте происшествия.


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