Во Львове сошли с рельсов несколько поездов

На железнодорожной станции "Львов" произошло столкновение грузового поезда, электровоза и маневрового тепловоза. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
Как отмечается, авария произошла в 4:40 ч. во втором парке железнодорожной станции "Львов". Так, в результате столкновения восемь грузовых вагонов и одна колесная пара электровоза сошли с рельсов.
В настоящее время устанавливаются причины происшествия. По предварительной версии, причиной инцидента стал проезд поезда на запрещающий сигнал.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", неизвестный мужчина в Херсоне покончил жизнь самоубийством. Так, погибший бросился под поезд, где и скончался на месте происшествия.