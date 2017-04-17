10:40 17.04.2017 | Происшествия | Новости
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В Калифорнии неизвестные в масках обстреляли подростков на вечеринке

В результате стрельбы на вечеринке в городе Вальехо в Калифорнии пострадали девять подростков.
 

В Калифорнии неизвестные в масках обстреляли подростков на вечеринке

Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Как отмечается, на вечеринке присутствовали около 30 человек. При этом большинство из них были несовершеннолетними. 

По словам правоохранительных органов, к толпе подошли два неизвестных в масках и начали стрелять. После этого злоумышленники сели в коричневый седан и скрылись с места происшествия.

Так, огнестрельные ранения получили восемь человек, еще один пострадал при наезде автомобиля. Кроме того, самому младшему пострадавшему 13 лет. 

На данный момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки около в воскресенье,16 апреля неизвестные открыли стрельбу с ночном клубе. Инцидент произошел в штате Огайо.


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