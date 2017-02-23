В Кривом Роге машина слетела с моста в реку - ФОТО

Машина упала в реку. В результате инцидента пострадал водитель авто.

Как сообщают очевидцы в социальной сети, дорожно-транспортное происшествие произошло после восьми часов утра на улице Каспийская. За рулет BYD Auto находился 65-летний мужчина.

Он получил ушибы и травмы, однако от госпитализации отказался. Сейчас полиция устанавливает причины ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 21 февраля, в Днепре маршрутка чуть не слетела с моста в реку. Инцидент произошел около восьми часов вечера на Новом мосту в час пик. Как сообщают Национальная полиции Днепропетровской области, на момент инцидента в маршрутном такси было восемь человек.