13:57 23.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100160824:Polishuk

В Кривом Роге машина слетела с моста в реку - ФОТО

В Кривом Роге в четверг утром, 23 февраля, иномарка, по неизвестным пока причинам, слетела с моста.

В Кривом Роге машина слетела с моста в реку - ФОТО

Машина упала в реку. В результате инцидента пострадал водитель авто.

Как сообщают очевидцы в социальной сети, дорожно-транспортное происшествие произошло после восьми часов утра на улице Каспийская. За рулет BYD Auto находился 65-летний мужчина.

Он получил ушибы и травмы, однако от госпитализации отказался. Сейчас полиция устанавливает причины ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 21 февраля, в Днепре маршрутка чуть не слетела с моста в реку. Инцидент произошел около восьми часов вечера на Новом мосту в час пик. Как сообщают Национальная полиции Днепропетровской области, на момент инцидента в маршрутном такси было восемь человек.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив