В Киеве загорелась многоэтажка

Страшный инцидент произошел на третьем этаже в квартире, в одной из жилых комнат. Такие сведения озвучили в пресс-службе ГосЧС Киева. Огонь начал полыхать в 21:18 – к месту события сразу выехали пожарные. Им удалось локализовать пожар в 21:34, а в 21:42 – полностью ликвидировать.

Отмечается, что в результате возгорания повреждена мебель, телевизор, а также личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры. На данный момент выясняется причина возгорания. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно на Оболони также горела многоэтажка. Были эвакуированы четыре человека, их всех вывели на свежий воздух.