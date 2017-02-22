Девушка в Житомире пошла на кражу ради секты

Такие сведения озвучила пресс-офицер патрульной полиции Житомира Диана Корчевна.

Как выяснилось, девушка состояла в женской секте, где ее заставляли вносить деньги. Собственных средств она не имела, поэтому пришла к выводу, что деньги лучше украсть на работе.

К помощи правоохранителей прибег молодой человек гражданки. Он выявил готовность вернуть украденную сумму работодателю.

Стражам порядка удалось найти грабительницу. Она находилась прямо в секте, которая располагалась в двухкомнатной квартире. Оказалось, что средства требовали со всех участников "объединения", маскируя это якобы благотворительными взносами.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве украли сумку с почти одним миллионом гривен.