Девушка в Житомире пошла на кражу ради секты

В Житомире гражданка украла свыше 10 тысяч гривен, чтобы потом "пожертвовать" их в женскую секту.
Такие сведения озвучила пресс-офицер патрульной полиции Житомира Диана Корчевна.
Как выяснилось, девушка состояла в женской секте, где ее заставляли вносить деньги. Собственных средств она не имела, поэтому пришла к выводу, что деньги лучше украсть на работе.
К помощи правоохранителей прибег молодой человек гражданки. Он выявил готовность вернуть украденную сумму работодателю.
Стражам порядка удалось найти грабительницу. Она находилась прямо в секте, которая располагалась в двухкомнатной квартире. Оказалось, что средства требовали со всех участников "объединения", маскируя это якобы благотворительными взносами.
Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве украли сумку с почти одним миллионом гривен.