15:18 22.02.2017 | Происшествия | Новости
100160756:Rakova

Девушка в Житомире пошла на кражу ради секты

В Житомире гражданка украла свыше 10 тысяч гривен, чтобы потом "пожертвовать" их в женскую секту.

Девушка в Житомире пошла на кражу ради секты

Такие сведения озвучила пресс-офицер патрульной полиции Житомира Диана Корчевна.

Как выяснилось, девушка состояла в женской секте, где ее заставляли вносить деньги. Собственных средств она не имела, поэтому пришла к выводу, что деньги лучше украсть на работе.

К помощи правоохранителей прибег молодой человек гражданки. Он выявил готовность вернуть украденную сумму работодателю.

Стражам порядка удалось найти грабительницу. Она находилась прямо в секте, которая располагалась в двухкомнатной квартире. Оказалось, что средства требовали со всех участников "объединения", маскируя это якобы благотворительными взносами.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве украли сумку с почти одним миллионом гривен


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