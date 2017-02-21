11:44 21.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Перестрелка произошла в Кропивницком у здания суда - ФОТО

Сегодня, 21 февраля в Кропивницком на ул. Габдурахманова у суда произошла перестрелка. 

Перестрелка произошла в Кропивницком у здания суда - ФОТО

Об этом сообщил в Facebook глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

"Стрельба началась у здания суда на улице Габдурахманова. Люди, которые стреляли, были на "Лексусе", за ними началась погоня", - говорится в сообщении.

По словам Жукова, нападающие оказались вооруженные люди на двух черных автомобилях с одесскими номерами.

"Убежать им не удалось. Сотрудники полиции задержали нападавших на мосту перед автовокзалом №1, когда те, очевидно, пытались бежать из города в знаменском или же киевском направлениях", - добавил он.

Также добавим, что один из пострадавших в результате стрельбы получил ранение в живот, другой - в ногу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице легковушка сбила двух людей. В результате аварии оба пострадавших попали в больницу.


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