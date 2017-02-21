18:18 21.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Кировоградщине пятеро рыбаков провалились под лед

21 февраля пять рыбаков провалились под лед в Кировоградской области. 

На Кировоградщине пятеро рыбаков провалились под лед

Спасатели ГСЧС и неравнодушные люди спасли четырех человек, однако один рыбак погиб. Об этом передали в ГСЧС в Кировоградской области. 21 февраля в 13:00 в Службу "101" было сообщение о том, что на р. Днепр в с. Куцеволовка на расстоянии около 1,5 км от берега два рыбака провалились под лед.

По прибытию на место спасательного подразделения выяснилось, что, пытаясь помочь двум тонущим, под лед попали также еще три рыбака, которые сидели неподалеку на водоеме. В результате происшествия один человек погиб, четыре человека были спасены силами спасателей Государственной пожарно-спасательной части г. Онуфриевка.

Как сообщал УРА-Информ, рыбак погиб на Карачуновском водохранилище.


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