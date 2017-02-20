08:15 20.02.2017 | Происшествия | Новости
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В Пенсильвании самолет упал на поле для гольфа, пострадали два человека

В воскресенье, 19 февраля, в американском штате Пенсильвания легкомоторный самолет упал прямо на поле для гольфа.

В Пенсильвании самолет упал на поле для гольфа, пострадали два человека

В результате крушения два человека получили незначительные травмы. Как сообщает телеканал NBC 10, самолет упал, сломавшись пополам в районе города Аппер Хановер около трех часов дня по местному времени.

На поле для гольфа расположена также взлетная полоса. Владелец этого аэропорта сообщил, что причиной инцидента, вероятно, стал порыв ветра, который подхватил самолет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в республике Алтай 13 февраля, над озером Телецкое потерпел крушение вертолет Robinson, на борту которого, по предварительным данным, находились пять человек. Среди пассажиров вертолета был бывший вице-премьер республики Анатолий Банных.


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