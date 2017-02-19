Во Львове глыба льда убила женщину - ФОТО, ВИДЕО

Во Львове в воскресенье, 19 февраля, погибла женщина.
Ее убила глыба льда, которая упала с крыши возле входа в Преображенскую церковь. Как сообщает очевидцы в социальных сетях, трагедия произошла около полудня на улице Краковская.
Тут с крыши церкви прямо на пожилую женщину упала огромная сосулька. Женщина скончалась на месте от полученной травмы.
Вместе с тем пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская сообщает, что полиция уже установили личность потерпевшей. Ею оказалась 81-летняя жительница Львовской области.