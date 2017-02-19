17:32 19.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100160508:Polishuk

Во Львове глыба льда убила женщину - ФОТО, ВИДЕО

Во Львове в воскресенье, 19 февраля, погибла женщина.

Во Львове глыба льда убила женщину - ФОТО, ВИДЕО

Ее убила глыба льда, которая упала с крыши возле входа в Преображенскую церковь. Как сообщает очевидцы в социальных сетях, трагедия произошла около полудня на улице Краковская.

Тут с крыши церкви прямо на пожилую женщину упала огромная сосулька. Женщина скончалась на месте от полученной травмы.

Вместе с тем пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская сообщает, что полиция уже установили личность потерпевшей. Ею оказалась 81-летняя жительница Львовской области.

Сейчас следственная группа устанавливают все подробности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева в понедельник, 16 января, глыба льда упала с крыши и разбила два автомобиля. Чудом обошлось без пострадавших.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив