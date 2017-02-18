14:23 18.02.2017 | Происшествия | Новости
100160477:labazovych

Руководство "Исламского государства" сбежало из Ракки, - Пентагон

Представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джефф Дэвис заявил, что руководство "Исламского государства" начало покидать город Ракку в Сирии - самопровозглашенную "столицу" джихадистов.

Руководство

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По его мнению, сейчас мы видим бегство их руководства. Также неопределенное число "бюрократов" ИГ отправилось на восток вдоль северного побережья реки Евфрат в сторону города Дейр-эз-Зор.

"Складывается впечатление, что речь идет об очень хорошо организованном отступлении многих их невоенных кадров", - подчеркнул представитель Пентагона. 

Отметим также, что он не стал делать никаких предположений относительно возможной скорой победы над "Исламским государством".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в южной части Багдада погиб по меньшей мере 51 человек. Еще 55 человек получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя организация "Исламское государство", которую армия Ирака совместно с США недавно вытеснили из восточной части Мосула. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив