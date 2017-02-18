Руководство "Исламского государства" сбежало из Ракки, - Пентагон

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По его мнению, сейчас мы видим бегство их руководства. Также неопределенное число "бюрократов" ИГ отправилось на восток вдоль северного побережья реки Евфрат в сторону города Дейр-эз-Зор.

"Складывается впечатление, что речь идет об очень хорошо организованном отступлении многих их невоенных кадров", - подчеркнул представитель Пентагона.

Отметим также, что он не стал делать никаких предположений относительно возможной скорой победы над "Исламским государством".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в южной части Багдада погиб по меньшей мере 51 человек. Еще 55 человек получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя организация "Исламское государство", которую армия Ирака совместно с США недавно вытеснили из восточной части Мосула.