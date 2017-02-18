Из-за обстрелов Авдеевки и окрестностей Волновахи ранены четыре человека - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

"Среди пострадавших - 14-летний парень из Авдеевки и 15-летний юноша из Трудовского. Ночью и утром на месте обстрелов работала полиция", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате прямого попадания в многоэтажку в Авдеевке пострадали два брата 14 и 19 лет. Отметим, что у младшего парня перелом голени, у старшего - ушиб грудной клетки.

Также в Авдеевке повреждена высоковольтная линия электропередач, а около школы №4 - газовая труба. В настоящее время газ перекрыт, утечки нет. Под обстрелом оказалось и село Трудовское, которое находится вблизи линии разграничения, в 15 км от города Волновахи.

"Обстрел начался в 22:00 и длился более часа. Пострадали улицы Центральная, 60 лет Победы и Щорса. В итоге травмирован 15-летний парень и его отец 43 лет", - сказано в сообщении пресс-службы.

Как стало известно, повреждении более 15 домов.

На данный момент все последствия обстрелов задокументированы. Предварительная квалификация по ч.1 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из дома на ул. Гагарина в Авдеевке, в который попал снаряд, отселят один подъезд из-за угрозы обвала.

