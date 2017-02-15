В элитном районе Лондона на воздух взлетел дом – ФОТО

В Лондоне случилось чрезвычайное происшествие. В районе Оксфорда взорвался дом. Среди пострадавших – двое граждан.
По данным The Telegraph, еще несколько человек пропали без вести.
Как передает издание, инцидент произошел вчера, 14 февраля. Согласно предварительной информации, в доме случилась утечка газа. Однако, что послужило причиной такому исходу – непонятно. Жителей близлежащих домов пришлось эвакуировать.
Отмечается, что в спасательной операции участвовало приблизительно 40 пожарных.
Как сообщал "УРА-Информ", ранее похожее происшествие имело место быть в Одесской области. В поселке Доброслав взорвался жилой дом, к счастью, на момент взрыва дома никого не оказалось.