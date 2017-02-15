12:53 15.02.2017 | Происшествия | Новости
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В элитном районе Лондона на воздух взлетел дом – ФОТО

В Лондоне случилось чрезвычайное происшествие. В районе Оксфорда взорвался дом. Среди пострадавших – двое граждан.

В элитном районе Лондона на воздух взлетел дом – ФОТО

По данным The Telegraph, еще несколько человек пропали без вести.

Как передает издание, инцидент произошел вчера, 14 февраля. Согласно предварительной информации, в доме случилась утечка газа. Однако, что послужило причиной такому исходу – непонятно. Жителей близлежащих домов пришлось эвакуировать.

Отмечается, что в спасательной операции участвовало приблизительно 40 пожарных.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее похожее происшествие имело место быть в Одесской области. В поселке Доброслав взорвался жилой дом, к счастью, на момент взрыва дома никого не оказалось.


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