В элитном районе Лондона на воздух взлетел дом – ФОТО

По данным The Telegraph, еще несколько человек пропали без вести.

Как передает издание, инцидент произошел вчера, 14 февраля. Согласно предварительной информации, в доме случилась утечка газа. Однако, что послужило причиной такому исходу – непонятно. Жителей близлежащих домов пришлось эвакуировать.

Отмечается, что в спасательной операции участвовало приблизительно 40 пожарных.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее похожее происшествие имело место быть в Одесской области. В поселке Доброслав взорвался жилой дом, к счастью, на момент взрыва дома никого не оказалось.