Уровень аварийности на дорогах остается высоким в трех областях

Критической по уровню аварийности остается ситуация в трех областях.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Так, высокий уровень аварийности остается во Львовской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.
Кроме того, за минувшие сутки на дорогах Украины погибло четверо граждан, травмированы - 50. В свою очередь на территории всей страны - гололедица.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в связи с ухудшением погодных условий в Украине остается ограниченным движение транспорта в четырех областях.