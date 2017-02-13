10:19 13.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100160015:labazovych

Уровень аварийности на дорогах остается высоким в трех областях

Критической по уровню аварийности остается ситуация в трех областях.

Уровень аварийности на дорогах остается высоким в трех областях

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, высокий уровень аварийности остается во Львовской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

Кроме того, за минувшие сутки на дорогах Украины погибло четверо граждан, травмированы - 50. В свою очередь на территории всей страны - гололедица.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в связи с ухудшением погодных условий в Украине остается ограниченным движение транспорта в четырех областях.

 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив