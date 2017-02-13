Уровень аварийности на дорогах остается высоким в трех областях

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, высокий уровень аварийности остается во Львовской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

Кроме того, за минувшие сутки на дорогах Украины погибло четверо граждан, травмированы - 50. В свою очередь на территории всей страны - гололедица.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в связи с ухудшением погодных условий в Украине остается ограниченным движение транспорта в четырех областях.