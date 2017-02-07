Стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, стюардесса сразу забеспокоилась, когда увидела в самолете растрепанную девочку рядом с хорошо одетым мужчиной. Согасно ее словам, подросток выглядел так, "как будто она прошла через кромешный ад". Сам же мужчина не позволил ей поговорить с девочкой.

Тем не менее Шелия Федрик незаметно дала знак девочке идти в туалет, где ее ждала записка на зеркале. На этой же записке девочка написала, что ей нужна помощь.

Как выяснилось, подросток стал жертвой торговцев людьми. В свою очередь Федрик сообщила о произошедшем пилоту, и он смог заранее предупредить полицию.

Инцидент, произошедший в 2011 году на рейсе компании Alaska Airlines, был обнародован в СМИ на этой неделе, в то врeмя кaк благотворительная opгaнизaция Airline Ambassadors начала кампанию по обучению членов экипажа борьбе с торговлей людьми.

Также добавим, что спасенная девочка уже учится в колледже и по-прежнему поддерживает связь со стюардессой.

Как сообщал "УРА-Информ", индийская авиакомпания Air India ввела специальные места для женщин, чтобы защитить их от сексуальных домогательств и насилия.