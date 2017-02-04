В Закарпатье критическая ситуация с ледоходом и паводком миновала - ОГА

Об этом сообщает пресс-служба главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля на его сайте.

Отмечается, что четвертого февраля лед по р. Тиса прошел на территорию Венгрии, новых подтоплений домохозяйств за ночь не зафиксировано.

"Дорога "Мукачево - Рогатин" между Сильцем и Греблей (Иршавский район), которая была заблокирована в пятницу вечером из-за перелива р. Иршавка, свободная", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Виноградовском районе р. Боржава в ночь на субботу вышла из берегов и подтопила часть местной дороги между с. Шаланки и Большие Комяты: движение автотранспорта сейчас приостановлено, однако в течение нескольких часов вода пойдет на спад, и проезд будет освобожден.

"Во всех других дорогах области автомобильный проезд обеспечен. Проблем с водо- , газо - и энергообеспечением нет, все коммуникации работают в штатном режиме. Сейчас бригады спасателей откачивают воду из подтопленных в течение пятницы домохозяйств", - заявил глава ОГА.

Также добавим, что за прошедшие сутки пиротехники областного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям и военные 128-й горно-пехотной бригады совершили 20 подрывов ледовых заторов, чтобы разблокировать ход воды в притоках Тисы, Латорицы, Боржавы и Ужа.

Кроме того, ледоход в р. Река снес подвесной мост в с. Нижний Быстрый Хустского района, однако в течение нескольких часов мост уже был восстановлен силами местных селян.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Закарпатской области был сход трех снежных лавин на дорогу местного значения - Нересниця-Широкий Луг Тячевского района.