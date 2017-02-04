В центре Луганска взорвался внедорожник главы управления народной милиции "ЛНР"

Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на структуры террористов. Примерно в восемь часов утра прогремел взрыв на улице в центре города Луганск. Очевидцы рассказали о том, что был подорван внедорожник марки Toyota - сказано в сообщении.

В этом автомобиле находился глава управления народной милиции "ЛНР" – Олег Анащенко. В автомобиле также находился еще один человек, который тоже погиб. Внедорожник принадлежал Олегу Анащенко.

Как сообщал УРА-Информ, взрыв прогремел в одном из киевских ресторанов третього февраля 2017 г. Заведение находится на ул. Профсоюзной Днепровского района города.