10:37 04.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Луганска взорвался внедорожник главы управления народной милиции "ЛНР"

Утром четвертого февраля в оккупированном Луганске взорвался автомобиль марки Toyota. 

В центре Луганска взорвался внедорожник главы управления народной милиции

Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на структуры террористов. Примерно в восемь часов утра прогремел взрыв на улице в центре города Луганск. Очевидцы рассказали о том, что был подорван внедорожник марки Toyota - сказано в сообщении.

В этом автомобиле находился глава управления народной милиции "ЛНР" – Олег Анащенко. В автомобиле также находился еще один человек, который тоже погиб. Внедорожник принадлежал Олегу Анащенко.

Как сообщал УРА-Информ, взрыв прогремел в одном из киевских ресторанов третього февраля 2017 г. Заведение находится на ул. Профсоюзной Днепровского района города.


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