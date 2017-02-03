Температура в квартирах Авдеевки составляет около 20 градусов тепла - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва (для обеспечения подачи воды на насосной станции г. Авдеевка привлечено электростанцию ГСЧС мощностью 200 кВт). Подразделениями ГСЧС организован подвоз 22,5 тонн питьевой воды и коммунальными службами 15 тонн технической воды. Централизованное электроснабжение отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания обеспечиваются электроэнергией от 15 генераторов ГСЧС (в резерве находятся 7 генераторов различной мощности)", - говорится в сообщении.

В свою очередь, функционирует один пункт жизнеобеспечения, а также три стационарных пункта обогрева, в которые обратились более 8 тыс. 100 человек, обеспечено питание три полевыми кухнями. Температура воздуха окружающей среды составляет 7 градусов мороза.Также четыре пиротехнические расчеты ГСЧС (17 чел., 6 ед. Тех.), и два расчеты (10 чел., 4 ед. тех.) для очистки г. Авдеевка от взрывоопасных предметов. Два пиротехнические расчеты ГСЧС находятся в резерве.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", и Авдеевки на данный момент уже эвакуировали 188 человек.