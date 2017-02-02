В Калифорнии из-за тумана произошла масштабная авария, столкнулись 50 машин

Тут столкнулись сразу 50 машин. По предварительным данным в дорожно-транспортном происшествии пострадали около десяти человек.

Как сообщают местные СМИ, причиной аварии стал густой туман, из-за которого практически невозможно движение местными дорогами. Полиция штата также сообщает, что центре Калифорнии произошли еще несколько аварии.

В связи с чем полиция просит водителей искать альтернативные маршруты и двигаться с минимальной скоростью.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 29 января из-за густого тумана в Индии столкнулись 30 машин. В результате аварии один человек погиб, еще 15 травмированы.