08:15 02.02.2017 | Происшествия | Новости
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В Калифорнии из-за тумана произошла масштабная авария, столкнулись 50 машин

В четверг утром, 2 февраля, в американском штате Калифорния произошла масштабная авария.

В Калифорнии из-за тумана произошла масштабная авария, столкнулись 50 машин

Тут столкнулись сразу 50 машин. По предварительным данным в дорожно-транспортном происшествии пострадали около десяти человек.

Как сообщают местные СМИ, причиной аварии стал густой туман, из-за которого практически невозможно движение местными дорогами. Полиция штата также сообщает, что центре Калифорнии произошли еще несколько аварии.

В связи с чем полиция просит водителей искать альтернативные маршруты и двигаться с минимальной скоростью.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 29 января из-за густого тумана в Индии столкнулись 30 машин. В результате аварии один человек погиб, еще 15 травмированы.


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