Среди пассажиров лайнера на Лондон объявили тревогу – СМИ

Известно, что самолет должен был осуществить посадку в столице Туманного Альбиона в 8:42 (10:42 по киевскому времени). Об этом информирует The Daily Star.

Отмечается, что рейс осуществлялся из Осло в Лондон. Как передает The Sun, лайнер до сих пор не совершил посадку. Он кружит над Северным морем.

Напомним, что недавно самолет немецких авиалиний совершил посадку во Внуково, однако пилоту стало плохо. Командиру полета оказали необходимую медицинскую помощь, однако такие меры не помогли – он скончался из-за плохого самочувствия.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно самолет, вылетевший из московского Внуково, вернулся через 22 минуты обратно. Причиной тому стала техническая поломка – у самолета не убрались шасси. Благодаря мастерству и опытности пилотом, лайнер удалось удачно направить на посадку.