СБУ задержала боевика, планировавшего осуществить ряд терактов в Харьковской области

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"27-летний местный житель в начале 2014 года принимал участие в захвате здания Харьковской ОГА, а также в избиении патриотически настроенных активистов. В апреле того же года он выехал в Славянск, где добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, которым руководил террорист Гиркин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение двух лет (2014-2016 гг.) в составе бандформирования "Спарта" злоумышленник принимал участие в боевых действиях против украинских подразделений.

"В Харьковскую область террорист прибыл с временно оккупированных территорий через Россию. По заданию своих кураторов он должен был взорвать железнодорожные пути в направлении Донецкой области, а также стратегически важные объекты топливно-энергетического комплекса", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, злоумышленника задержали 30 января в пгт Донец Балаклейского района. Кроме того, у него изъяли 1,2 кг тротила, почти 0,5 кг пластида, две ручные осколочные гранаты РГН, средства инициирования взрыва, а также картографические и фотоматериалы с отмеченными на них объектами для совершения терактов.

На данный момент мужчине объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также задержанному объявили о подозрении по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ. Следствие продолжается", - сообщают в ведомстве.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Совбез ООН начал заседание по ситуации на востоке Украины.