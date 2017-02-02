Под Киевом разливали суррогатный алкоголь

Об этом передали в пресс-службе Нацполиции. Так, сотрудники полиции выяснили, что злоумышленники в двух частных домах наладили производство суррогатного алкоголя известных торговых марок.

В ходе обысков из цеха изъяли 50 упаковок алкоголя объемом 150 литров, а также коробки для упаковки напитков и 26 бутылей общим объемом 200 литров. Были также изъяты денежные средства от незаконной деятельности, на сумму 85 тыс. грн.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве ранее изъяли фальсифицированный алкоголь на два млн грн.