14:23 02.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом разливали суррогатный алкоголь

Сотрудники Управления защиты экономики Киевщины ДЗЭ Нацполиции совместно с местной прокуратурой в с. Петропавловская Борщаговка разоблачили подпольный цех по изготовлению алкоголя.

Под Киевом разливали суррогатный алкоголь

Об этом передали в пресс-службе Нацполиции. Так, сотрудники полиции выяснили, что злоумышленники в двух частных домах наладили производство суррогатного алкоголя известных торговых марок.

В ходе обысков из цеха изъяли 50 упаковок алкоголя объемом 150 литров, а также коробки для упаковки напитков и 26 бутылей общим объемом 200 литров. Были также изъяты денежные средства от незаконной деятельности, на сумму 85 тыс. грн.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве ранее изъяли фальсифицированный алкоголь на два млн грн.


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