21:15 01.02.2017 | Происшествия | Новости
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В Индии рухнул недостроенный дом, есть жертвы

В индийском городе Канпур в среду, 1 февраля, обрушился недостроенный дом.

В Индии рухнул недостроенный дом, есть жертвы

По предварительным данным погибло семь человек. В результате спасательных работ из-под обломков были извлечены 12 человек, еще около 40 остаются погребенными под завалами.

Как сообщает India Today, недостроенный семиэтажный дом рухнул из-за того, что начали падать верхние этажи. Они обрушили всю конструкцию.

Хотя точные причины происшествия неизвестны, местная полиция предполагает, что для строительства дома использовали некачественные материалы. В результате чего здания под собственным весом.

Спасательные работа, в которых берут участие армия, служба по чрезвычайным ситуациям, полиция, пожарная и аварийная службы, продолжает. На данные момент известно о семи погибших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Тегеране при пожаре обрушился высотный центр Plasco, в результате чего погибли не менее 30 пожарных.


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