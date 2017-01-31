15:10 31.01.2017 | Происшествия | Новости
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В России тигры напали на человека

В Волгограде хищники едва не растерзали работника цирка. Отмечается, что пострадал 25-летний молодой человек, сейчас он находится в больнице.

В России тигры напали на человека

Об этом проинформировали РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального ГУ МВД. Согласно его информации, 25-летний помощник дрессировщика попал в руки врачей в понедельник. Медики обнаружили следы укусов у него на шее и спине.

Пока что правоохранители не имели доступа к жертве хищников, следовательно о всех деталях происшествия они не осведомлены.

"Предварительно, в этот день в цирке был так называемый выходной. То есть перед выступлением их (хищников – ред.) не кормят, с ними не общаются. Не предполагалось, что он (пострадавший) в этот день должен заниматься с тиграми. Почему он решил зайти к ним в клетку, спросим у него", – поведал собеседник агентства.

После проверки стражей порядка будет принято о привлечении администрации цирка к ответственности.

Как сообщал "УРА-Информ", в США на ребенка на пляже напал крокодил. 


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