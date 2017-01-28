В Ровенской области в автомобиле нашли 10 кг янтаря

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Ровно.

Как отмечается, во время проверки документов патрульные обратили внимание на то, что 27-летний водитель, житель Рокитновского района, подозрительно себя ведет.

"В машине не работала фара в режиме ближнего света. На пассажирском сиденье патрульные обнаружили охотничий нож, а в багажнике - пакет, в котором было почти 10 килограммов камней, внешне похожего на янтарь", - говорится в сообщении.

Также добавим, что инспекторы сопроводили транспортное средство в Рокитновский отдел полиции, где все обстоятельства ситуации теперь будут выяснять следователи.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее полиция в Житомирской области задержала копателей янтаря.