14:57 28.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровенской области в автомобиле нашли 10 кг янтаря

Правоохранители нашли мешок с камнями янтаря в автомобиле BMW7 в райцентре Рокитное Ровенской области. 

В Ровенской области в автомобиле нашли 10 кг янтаря

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Ровно.

Как отмечается, во время проверки документов патрульные обратили внимание на то, что 27-летний водитель, житель Рокитновского района, подозрительно себя ведет.

"В машине не работала фара в режиме ближнего света. На пассажирском сиденье патрульные обнаружили охотничий нож, а в багажнике - пакет, в котором было почти 10 килограммов камней, внешне похожего на янтарь", - говорится в сообщении.

Также добавим, что инспекторы сопроводили транспортное средство в Рокитновский отдел полиции, где все обстоятельства ситуации теперь будут выяснять следователи.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее полиция в Житомирской области задержала копателей янтаря.


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