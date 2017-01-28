На Закарпатье пьяный злоумышленник устроил стрельбу на автостоянке

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Как отмечается, в полицию г.Иршавы поступило сообщение о стрельбе на автостоянке для грузовых автомобилей в с.Сельцо Иршавского района.

"Неизвестный произвел два выстрела на автостоянке в сторону вагончика для охраны", - говорится в пресс-службе.

Кроме того, о происшествии правоохранителям сообщил охранник автостоянки.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, хулиган зашел на автостоянку со своим охотничьим ружьем (оружие зарегистрировано) и по неизвестным причинам стал стрелять. Заряд дроби разбил окно в вагончике. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Полиция в свою очередь, охотничье ружье 12-го калибра, из которого стрелял злоумышленник, изъяла. На данній момент следователи выясняют мотивы неадекватного поведения молодого человека. Также по факту стрельбы на Закарпатье начито уголовное производство по ст.296 ч.4 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство, совершенное с применением оружия).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", недавно в Ровенской области произошла перестрелка.