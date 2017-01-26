10:13 26.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Волынской области в результате пожара в жилом доме погибли 3 человека

В Волынской области в результате пожара в жилом доме погибли 3 человека.
 

В Волынской области в результате пожара в жилом доме погибли 3 человека

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в с. Кутров Гороховского района возник пожар в жилом деревянном доме. На месте пожара были обнаружены тела двух погибших мужчин и одной женщины", - говорится в сообщении.

Кроме того, местные жители ликвидировали пожар до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Также отметим, что сейчас спасатели устанавливают вероятную причину пожара.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице ночью горели складские помещения


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