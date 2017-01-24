В Италии упал вертолет спасательной службы, никто не выжил - ФОТО

На его борту находились шесть человек. Никто из них не выжил.

Как сообщает ANSA, вертолет AgustaWestland 139 разбился во время спасательной операции по эвакуации горнолыжника, получившего травму на склоне. Накануне, перед крушением экипаж подал сигнал бедствия.

Вертолет упал на возвышенности. Сейчас спасатели пытаются добраться к месту крушения, однако их работы усложняет густой туман и непогода. По словам спасателей вертолет упал с высоты 600 метров. Его обнаружили в районе старой шахты, в нескольких километрах от Кампо Феличе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, растет число погибших в результате схода лавины в Италии. По состоянию на утро вторника, 24 января, после схода лавины на отеля Rigopiano погибло уже 12 человек. При этом 17 человек числятся пропавшими без вести.