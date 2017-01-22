Над США пронесся торнадо, погибли 15 человек - ФОТО, ВИДЕО

Стихийное бедствие затронуло штаты Техас, Луизиана, Миссисипи, Джорджия, Южная Каролина и Алабама. По предварительным данным 15 человек погибли. Десятки человек получили травмы.

Как сообщает The Weather Channel, только в штате Джорджия 11 человек погибли и 23 человека получили травмы. Еще двое погибли в одном из местных населенных пунктов, пережидая торнадо в своем доме, который ураганом снесло полностью.

В штате Миссисипи пострадали более 50 человек. Вместе с тем губернатор Миссисипи Фил Брайант объявил в своем штате чрезвычайное положение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском городе Гаттисберг в штате Миссисипи 21 января утром пронесся торнадо, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека.