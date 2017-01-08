В Багдаде прогремел второй взрыв, семь человек погибли

В результате второго за день взрыва погибли семь человек. Как сообщает Reuters, взрыв произошел в шиитском районе Баладият.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на рынке в восточной части иракской столицы. Десятки людей получили ранения.

В то же время, террористическая группировка "Исламское государство" уже заявила, что берет на себя ответственность за взрыв на рынке. Боевики распространили заявление, в котором говорится, что террорист-смертник взорвал автомобиль на овощном рынке на востоке иракской столицы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, утром 8 января в результате взрыва на овощном рынке в Багдаде погибли по меньшей мере 13 человек. Еще 50 человек получили ранения, рассказали в полиции и больнице. Террорист в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в рынок.