В Германии началось затопление из-за урагана

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания свирепствует штормовой циклон "Аксель".

"В городах Любек, Росток, Варнемюнде и Висмар вечером в среду, 4 января, были зафиксированы подтопления и повреждены десятки зданий. В Любеке минимум 8 автомобилей достали из затопленных территорий. Пешеходные подходы к центральным районам городов перекрыты", - говорится в сообщении.

Сообщается, что наводнение может стать крупнейшим за последние 10 лет.

Кроме того, метеорологи не исключают, что уровень воды в городах поднимется еще на 10 сантиметров. В Любеке, Висмаре и Ростоке уровень уже превысил норму более чем на полтора метра. При этом ураганный ветер немного утих.

"На острове Рюген один из районов коммуны Гагер оказался отрезанным от остального острова. Еще на одном немецком острове - Узедома - повреждения оказались более существенными", - гласит сообщение.

В свою очередь, на востоке и юге страны не исключены сильные снегопады и ливни с градом.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее ураган "Барбара", обрушившийся на Шотландию, привел к отключениям электричества, перебоям в движении транспорта и закрытию школ.