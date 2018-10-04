Премьер-министр Армении сражается за проведение досрочных выборов

Режи Женте, Le Figaro

Реформатор Пашинян призвал народ поддержать его перед лицом ухищрений парламентариев, пишет журналист Le Figaro Режи Женте.

Во вторник вечером парламент, контролируемый Республиканской партией Армении, которая по-прежнему подвергается критике, но еще сохраняет большинство в парламенте, несмотря на "бархатную революцию", заставившую ее потерять исполнительную власть в апреле, попытался совершить насильственные действия. На внеочередном заседании депутаты приняли поправки в регламент парламента, способствующие сохранению их мест, хотя правительство до конца года намеревается провести досрочные выборы. Оказавшемуся в конституционном тупике премьер-министру Николу Пашиняну не оставалось ничего другого, кроме как еще раз попросить народ собраться перед парламентом, дабы оказать давление на депутатов, описывает автор статьи.

Тысячи армян ответили на его призыв. "Пашинян всегда пользовался народной поддержкой. Это доказала победа с 81% голосов его кандидата на муниципальных выборах в Ереване 23 сентября. Это стало потрясением для бывшей руководящей команды и лишь вдохновило правительство к действиям по выходу из политического кризиса путем скорейшей организации парламентских выборов", - поясняет Ричард Гирагосян, директор Центра региональных исследований.

Хотя нынешний кризис является армяно-армянским, тем не менее, в нем есть российская составляющая. В конце апреля Москва, которая обеспечивает "экзистенциальную" безопасность этой маленькой кавказской республики, зажатой между своими турецким и азербайджанским врагами, настаивала на буквальном соблюдении конституции и на том, чтобы новое правительство сотрудничало с парламентом, напоминает Женте.

"Русские осознали свои ошибки на Украине и не захотели афишировать свое отвращение к нашей революции. Но по сути они не любят Пашиняна и вынуждают его сосуществовать с продажным парламентом в надежде на то, что он не сможет его реформировать и со временем утратит поддержку народа", - с сожалением сказал один приближенный Пашиняна.

Во вторник Пашинян, как в лучшие времена революции апреля-мая, отчитался перед народом. Конституция, сделанная специально для экс-президента Сержа Саргсяна, оставляет ему мало простора для действия... разве что уйти в отставку, получив от парламента обещание не назначать другого главу правительства, что автоматически приведет к досрочным парламентским выборам. Рискованное предложение с неопределенным результатом: это все равно что сказать депутатам, чтобы они совершили политическое самоубийство, комментирует автор статьи.

"Со дня моей отставки наблюдение за развитием политических событий будет проходить под вашим контролем", - заявил Пашинян.

Источник: Инопресса