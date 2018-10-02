Финляндия в тени России тревожится из-за кибервойны

Ким Сенгупта, Independent

Финляндия, возможно, и не кажется заметным игроком в геополитической борьбе, но, поскольку страна расположена в тени своего гигантского соседа - России, она неизбежно оказалась вовлечена в мир гибридных войн, пишет журналист Independent Ким Сенгупта.

С созданием Европейского центра передового опыта по противодействию гибридным угрозам, который получил финансирование от США, Великобритании, Франции и стран Северной Европы, Хельсинки стал базой крупной программы по киберобороне. Министр юстиции Финляндии Антти Хяккянен во время визита в Лондон на прошлой неделе указал на необходимость создания нового международного альянса для борьбы с военными действиями в киберпространстве.

"Перед теми, кто хочет злоупотреблять свободами новой медиасреды, открылись новые горизонты. Боюсь, мы только начинаем понимать, как справляться с этими новыми вызовами. Риск состоит в том, что мы все время на шаг отстаем. Нужно, чтобы широкая коалиция стран, разделяющих одни ценности, таких как США, страны Евросоюза и Британия, держалась вместе в условиях, когда существуют другие страны, такие как Россия, Китай, Иран, у которых нет тех же ценностей", - заявил Хяккянен.

"На самом деле у нас в Европе хорошая система с "Общими правилами защиты данных", но мы не взаимодействуем с США. Чтобы она работала должным образом, нужно, чтобы США были с нами", - сказал финский министр.

Хяккянен продолжил: "В Европе были выборы и референдумы, которые подвергались воздействию. Сейчас сообщается, что Россия нацелилась на референдум в Македонии. Мне недостаточно известно о "Брекзите", чтобы сказать, что происходило там, возможно, были какие-то вопросы с финансированием кампаний. Но, как мы знаем, есть те, кто хотел бы, чтобы та или иная страна отдалилась от европейских ценностей".

Отвечая на вопрос о присоединении США к такой коалиции, притом что вмешательство в выборы предположительно пошло на пользу нынешнему президенту, Хяккянен сказал: "Во время моего недавнего визита в Вашингтон я обнаружил, что, хотя они, может, и не готовы сотрудничать в торговле и в некоторых вопросах обороны, что вызывает беспокойство, они готовы к сотрудничеству в киберсфере".

"Трамп по обыкновению называет сообщения о российском вмешательстве в выборы фейковыми новостями. Им известно, что русские ведут свою деятельность в их стране, и, вероятно, нет смысла в том, чтобы иметь лучшую или вторую в мире разведку, при наличии такого рода атак", - добавил министр юстиции Финляндии.

Источник: Инопресса