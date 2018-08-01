Евросоюз продлил санкции против России на шесть месяцев

Ивана Прибакович, Schweizer Radio und Fernsehen

Санкции действуют уже четыре года, имеют ли они эффект - это вопрос. Журналистка швейцарской телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen Ивана Прибакович побеседовала с Янисом Клуге, экспертом по России из немецкого фонда "Наука и политика" (SWP).

По мнению Клуге, с помощью санкций было достигнуто два результата: во-первых, удалось добиться деэскалации ситуации на востоке Украины в 2014-2015 годах, во-вторых, введение санкций показало, что страны ЕС способны принимать совместные решения.

Более действенными санкции были в комбинации с экономическим кризисом в России, отметил эксперт, но стоит подождать также их долгосрочного эффекта: "Экономические санкции - особенно в сфере энергетики - частично устроены так, что эффект наступает только в последующие годы".

"Не может ли Россия в некоторой степени переориентироваться? Пекин, кажется, протягивает руку Москве", - заметила журналистка.

"В настоящий момент этого недостаточно, - сказал Клуге. - Даже если Россия явно пыталась показать, что она поворачивается к Китаю, на экономическом уровне пока было сделано очень мало".

"Санкции были единственным приемлемым средством", - уверен Клуге. "Большая часть экономических санкций была привязана не к Крыму, а к реализации Минских соглашений. Это означает: если Минские соглашения будут реализованы, ЕС также отменит свои санкции", - добавил эксперт.

Источник: Инопресса