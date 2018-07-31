16:58 31.07.2018 | Дайджест | Новости 100200275

Мобилизация в Париже в пользу украинского кинорежиссера Олега Сенцова, держащего голодовку

Изабель Лассер, Le Figaro

Выступающие в поддержку заключенного, томящегося в исправительной колонии на российском Крайнем Севере, опасаются, что он скоро умрет, и требуют его освобождения, пишет обозреватель  Le Figaro Изабель Лассер.


В то время как Олег Сенцов приступает к 80-му дню своей голодовки, его фотография в понедельник должна быть прикреплена к фасаду здания мэрии IV округа Парижа. Ассоциация "Новые диссиденты", регулярно публикующая тексты писателей, защищающих 42-летнего украинского кинорежиссера, также призывает к объединению, говорится в статье. "Нам нельзя оставлять его умирать в разгар лета", - поясняет Мишель Ельчанинофф, заместитель главного редактора журнала Philosophie Magazine и основатель ассоциации "Новые диссиденты".

Уже два месяца деятели искусства и другие выдающиеся личности, в частности, американский актер Джонни Депп, писатель Стивен Кинг, Дельфин де Виган, Эммануэль Каррер и Матье Амальрик во Франции, призывают к его освобождению. Европейский совет и "Большая семерка" в разговоре с Кремлем упомянули о деле украинского кинорежиссера. Эммануэль Макрон дважды затрагивал эту тему в беседе с Путиным, в мае в Санкт-Петербурге и в июле в Москве, прося его об освобождении Олега Сенцова. Тщетно. Идея об "обмене пленными", упомянутая в июне в телефонном разговоре между российским и украинским президентами, так и не конкретизировалась, отмечает журналистка.

Последняя по дате поддержка исходит от эссеиста Паскаля Брюкнера, который в своем тексте, опубликованном "Новыми диссидентами", призывает европейских руководителей смягчить Владимира Путина, передает автор статьи. По его мнению, дело это носит дипломатический и политический характер. "Путин очень дорого продаст шкуру Сенцова", - полагает Брюкнер.

Несмотря на постоянное международное давление, бывший российский олигарх Михаил Ходорковский провел десять лет в российской тюрьме в Сибири, прежде чем был отпущен на волю. Олег Сенцов не сможет ждать долго. Способно ли международное общественное мнение убедить Владимира Путина? - задумывается Лассер.

"В Кремле взвешивают преимущества и нежелательные последствия того, что политический заключенный будет оставлен умирать от голода на сибирском Крайнем Севере: лето - сезон, благоприятствующий амнезии, однако и один человек способен развалить режим, прекрасным примером тому является Солженицын", - пишет Паскаль Брюкнер.

Источник: Инопресса


Мобилизация в Париже  Сенцов  голодовка  

Читайте также:

  • Украинский режиссер Олег Сенцов, находящийся в российской тюрьме, несколько недель назад объявил голодовку. В интервью  Frankfurter Allgemeine Zeitung его сестра Наталья Каплан говорит о том, что не знает, сколько он еще продержится.
Обсудить | Распечатать
. .




Новости СМИ2
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО

bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив