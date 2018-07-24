Сотрудники МВБ США: российские хакеры проникли в диспетчерские американских коммунальных предприятий

Ребекка Смит, The Wall Street Journal

"Как говорят федеральные чиновники, хакеры, работающие на Россию, в прошлом году провели колоссальную и долгосрочную кампанию с "сотнями жертв", в ходе которой проникли в диспетчерские американских коммунальных энергосистем, где могли бы спровоцировать массированные отключения электричества. Чиновники сказали, что кампания, вероятно, продолжается", - пишет журналистка The Wall Street Journal Ребекка Смит.

"Как сказали чиновники Министерства внутренней безопасности (МВБ), российские хакеры, работавшие на таинственную спонсируемую государством группировку, которую раньше идентифицировали как Dragonfly или Energetic Bear, относительно легко вторглись в якобы защищенные, оберегаемые "воздушными зазорами" или изолированные сети, которые принадлежат коммунальным энергосистемам, поскольку вначале хакеры проникли в сети ключевых производителей оборудования, у которых доверительные отношения с энергетическими компаниями", - говорится в статье.

"Они дошли до точки, где могли бы дернуть рубильники" и вызвать сбои в энергоснабжении, сказал Джонатан Хомер, начальник отдела анализа промышленных систем контроля МВБ.

"Министерство с 2014 года предостерегало руководителей коммунальных предприятий, имеющих допуск к секретной информации, о том, что российская группировка несет угрозу критически важной инфраструктуре. Но на брифинге в минувший понедельник министерство впервые распространило в несекретном формате информацию, столь изобилующую подробностями. Оно все еще не раскрывает названия организаций, которые стали жертвами атаки, но теперь заявляет, что жертв были сотни, а не несколько десятков, как утверждалось ранее", - сообщает газета.

Россия отрицает, что выбирает мишенью ключевую инфраструктуру, напоминает автор статьи.

Источник: Инопресса