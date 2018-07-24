10:26 24.07.2018 | Дайджест | Новости 100199641

Сотрудники МВБ США: российские хакеры проникли в диспетчерские американских коммунальных предприятий

Ребекка Смит, The Wall Street Journal

"Как говорят федеральные чиновники, хакеры, работающие на Россию, в прошлом году провели колоссальную и долгосрочную кампанию с "сотнями жертв", в ходе которой проникли в диспетчерские американских коммунальных энергосистем, где могли бы спровоцировать массированные отключения электричества. Чиновники сказали, что кампания, вероятно, продолжается", - пишет журналистка The Wall Street Journal Ребекка Смит.


"Как сказали чиновники Министерства внутренней безопасности (МВБ), российские хакеры, работавшие на таинственную спонсируемую государством группировку, которую раньше идентифицировали как Dragonfly или Energetic Bear, относительно легко вторглись в якобы защищенные, оберегаемые "воздушными зазорами" или изолированные сети, которые принадлежат коммунальным энергосистемам, поскольку вначале хакеры проникли в сети ключевых производителей оборудования, у которых доверительные отношения с энергетическими компаниями", - говорится в статье.

"Они дошли до точки, где могли бы дернуть рубильники" и вызвать сбои в энергоснабжении, сказал Джонатан Хомер, начальник отдела анализа промышленных систем контроля МВБ.

"Министерство с 2014 года предостерегало руководителей коммунальных предприятий, имеющих допуск к секретной информации, о том, что российская группировка несет угрозу критически важной инфраструктуре. Но на брифинге в минувший понедельник министерство впервые распространило в несекретном формате информацию, столь изобилующую подробностями. Оно все еще не раскрывает названия организаций, которые стали жертвами атаки, но теперь заявляет, что жертв были сотни, а не несколько десятков, как утверждалось ранее", - сообщает газета.

Россия отрицает, что выбирает мишенью ключевую инфраструктуру, напоминает автор статьи.

Источник: Инопресса


МВБ  США  российские хакеры  компании  

Читайте также:
Обсудить | Распечатать
. .




Новости СМИ2
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО

bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив