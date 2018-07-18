Встреча с Трампом стала для Путина возможностью продемонстрировать свою власть

Кристина Хебель, Der Spiegel

Встреча с президентом США стала для Владимира Путина долгожданной возможностью продемонстрировать свою власть. Однако поведение Дональда Трампа может скорее навредить российскому президенту в долгосрочной перспективе, считает журналистка немецкого издания Der SpiegelКристина Хебель.

Хорошая новость для Путина состоит в том, что он имеет дело с американским президентом, который проявляет к нему должное уважение. Если еще недавно Трамп бесцеремонно обращался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и представителями НАТО, то Путина он теперь называет "хорошим конкурентом", отмечает журналистка.

Для российского президента такое положение на равных является основанием сотрудничества. "В среднесрочной перспективе он, вероятно, намерен, по крайней мере, разорвать спираль взаимных санкций двух стран, - полагает Хебель. - Слишком болезненны санкции против российских олигархов: один лишь случай Олега Дерипаски наглядно показал, что они коснулись не только компаний верных Кремлю бизнесменов, но и связанных с ними международных концернов".

То, что Трамп открыто не раскритиковал отказ России от участия в расследованиях двух скандалов - с отравленным "Новичком" Сергеем Скрипалем и сбитым малазийским самолетом MH17 - тоже приходится Путину кстати, говорится далее.

Журналистка отмечает, что в Хельсинки Путин "со своим обычным лицом игрока в покер" отрицал, что имеет какое-либо отношение к вмешательству в выборы в США, тогда как " Трамп снова зашел слишком далеко". Он однозначно дал понять, что доверяет российскому президенту больше, чем собственным спецслужбам. Однако на следующий день после саммита из-за жесткой критики в США, в том числе из рядов собственной партии, Трамп сделал противоположные заявления, все же допустив вмешательство России в последние американские выборы. При этом Трамп похвалил свою "великолепную" кампанию против Хиллари Клинтон, показав тем самым, что он никому не позволит лишить его исторического триумфа на выборах, а победа - исключительно его заслуга.

В Хельсинки Путин льстил зашкаливающему эго Трампа. Например, один раз он назвал его по имени. Позже, в присутствии российских журналистов, Путин высоко оценил Трампа как "квалифицированного и хорошо подготовленного" президента, отмечает журналистка.

Однако все это не принесет Путину пользы, считает Хебель. Трамп действительно хочет начать новый диалог с Россией, однако после его эмоционального выступления это стало только труднее.

"Трамп спровоцировал своим поведением внутриполитические дебаты о его отношении к русским. Это сокращает его возможности сотрудничества с Путиным, так как каждая инициатива Трампа, любой шаг навстречу в будущем будут рассматриваться еще более критично. Тем более, что Путин впервые открыто заявил о том, что на американских выборах он отдавал предпочтение Трампу", - говорится в статье.

"Для Путина встреча в Хельсинки будет иметь долгосрочные последствия", - пишет автор. Как и ожидалось, он вернулся в Россию без определенного результата. Некоторые признаки сотрудничества с США были видны в Хельсинки по вопросам ядерного разоружения, обеспечения безопасности Израиля в свете сирийской войны, борьбы с терроризмом.

Однако, как это должно происходить в российско-американских отношениях, неясно. Во всяком случае, Трамп и Путин не оговорили очередную встречу, заключает Хебель.

Источник: Инопресса