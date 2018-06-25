Саммит Трампа и Путина: встреча импровизатора с тем, кто все просчитывает

Эндрю Рестуччиа, Дэвид Хершенхорн, Politico

"Импровизационному подходу Дональда Трампа к дипломатии предстоит непростое испытание на возможном июльском саммите с президентом России Владимиром Путиным, который непременно задействует на встрече с импульсивным американским коллегой хорошо отрепетированный план действий", - пишут журналисты Politico Эндрю Рестуччиа и Дэвид Хершенхорн.

"Путин приходит на такие встречи чрезвычайно хорошо подготовленным, - сказал изданию экс-посол США в России Майкл Макфол. - Он знает, чего пытается добиться. Он заранее проделывает психологическую работу, размышляя о сильных и слабых сторонах людей, с которыми разговаривает".

"Бывший шпион КГБ известен как проницательный переговорщик, обладающий исключительной способностью видеть людей насквозь", - отмечают авторы статьи. В случае с Трампом Путин, вероятно, понимает, что лесть оправдывает себя и что Трампа можно убедить согласиться на вещи, которые противоречат рекомендациям его советников.

"По словам экспертов, повестка Путина на саммите ясна. Для него лучший результат встречи - это скрытое или даже явное одобрение со стороны американского президента, не уступающее похвалам, которыми Трамп осыпал северокорейского диктатора Ким Чен Ына после саммита в Сингапуре в этом месяце", - говорится в статье. Такое одобрение помогло бы Путину приблизиться к достижению ряда долгосрочных целей, среди которых признание права России на аннексию части Украины в 2014 году, обязательство уважать правление Асада в Сирии и обещание покончить с расширением НАТО.

"Хотя у американских чиновников свой список требований (в их числе помощь в борьбе с террористами в Сирии и получение от Москвы обещания не вмешиваться в промежуточные выборы в 2018 году), нет никакого способа узнать, что скажет Трамп, войдя в комнату", - пишет Politico.

"Я думаю, есть предположение, что Трамп отойдет от сценария. Как мы узнали на его недавнем саммите в Сингапуре, он любит быть в центре внимания, которое связано с подобными встречами на высшем уровне. Всегда есть риск, что Трамп пообещает нечто такое, что его советники не хотят, чтобы он предлагал", - считает эксперт по России в Международном научном центре имени Вудро Вильсона Уильям Померанц.

Некоторые сотрудники администрации Трампа предупреждают, что саммит может подлить масла в огонь критики Трампа за то, что он слишком близок к российскому лидеру. "Но Трамп, который, по словам приближенного к нему источника, годами восхищался Путиным и порой высказывает желание посетить Москву в качестве президента, отмахнулся от этих опасений и сказал советникам, что не беспокоится из-за впечатления от встречи", - сообщают корреспонденты.

"Россия давно пыталась внушить мысль о том, что для ЕС она более естественный союзник, чем США. Путин может использовать любую встречу с Трампом, чтобы подчеркнуть неизменную поддержку Россией Парижского соглашения по климату и ядерной сделки с Ираном (от того и другого Трамп отказался) в доказательство того, что США сейчас идут не в ногу со своими европейскими союзниками", - продолжает издание.

Возможная встреча состоится либо до, либо после саммита НАТО, который посетит президент США, добавляет Politico. Европейские чиновники опасаются, что Трамп будет больше сосредоточен на встрече с Путиным, чем на дискуссиях с союзниками по НАТО. Ситуация может зеркально повторить недавнее представление на саммите лидеров "Большой семерки", который Трамп прервал.

Трамп давал понять, что готов развивать положительные отношения с Россией, порой к неудовольствию своего аппарата нацбезопасности: так, Трампа предупреждали не поздравлять Путина с победой на выборах, но он все равно это сделал. "В связи с этим Путин, вместо того чтобы попытаться воспользоваться Трампом, может просто сказать ему, как отлично тот работает, и предложить ему встретиться снова и реально скоро", - заключает Politico.

Источник: Инопресса