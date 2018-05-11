Съемочная группа фильма "Лето" прошлась в Каннах по красной дорожке в защиту Кирилла Серебренникова

Констанс Жаме, Le Figaro

Российский режиссер, находящийся под домашним арестом, не смог приехать на Каннский кинофестиваль. Однако его продюсеры и актеры сохранили его вездесущность, пройдясь по красной дорожке с огромным плакатом с его именем, под овации участников фестиваля, пишет журналистка Le Figaro Констанс Жаме.

Другим неизменным аксессуаром съемочной группы выдвинутого на Золотую пальмовую ветвь фильма "Лето", повествующего о начале творческого пути легенды советского рока Виктора Цоя, стал бейджик с фотографией режиссера. Некоторые члены съемочной группы также повсюду ходили в футболках с надписью "Освободить Кирилла", говорится в статье.

Кресло с пришпиленным булавкой именем режиссера оставалось пустым во время показа фильма, завершившегося два часа спустя. И начало, и окончание показа сопровождались овациями и аплодисментами, приветствовавшими черно-белый фильм, представляющий собой современную интерпретацию андеграундного рока начала 1980-х годов в Ленинграде на заре перестройки, указывает Жаме.

Таким же образом перед сотней журналистов, пришедших в пятницу для участия в пресс-конференции по фильму-биографии, был выставлен пустой стул. Было задано множество политических вопросов, съемочная группа уклонялась от них, повторяя, что "Канны не место" для обсуждения таких проблем. "В первую очередь фильм, а потом уже политика", - уточнили продюсеры, при этом выступив против "отвратительного ареста в разгар съемок". Между тем актеры, прежде всего Тео Ю и Ирина Старшенбаум, признались, что они пережили "сладко-горькое" чувство во время предшествующих оваций: "Мы находимся здесь благодаря Кириллу, но его нет рядом с нами".

Смутьян российского театра и художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников преследуется по делу о присвоении государственных средств, такие обвинения он считает "абсурдом". Открыто не восставая против президента Владимира Путина, Серебренников многократно критиковал растущее давление на художественное творчество, мотивируемое защитой консервативных ценностей, поясняет автор статьи.

Режиссер получил поддержку со стороны многих российских и зарубежных деятелей культуры. Во вторник в день открытия Каннского кинофестиваля французский министр культуры Франсуаза Ниссен прошлась по красной дорожке в компании продюсеров фильма, сообщает Жаме.

Источник: Инопресса