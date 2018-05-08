16:51 08.05.2018 | Дайджест | Новости 100193485

Мелания Трамп троллит своего мужа

Карен Тамалти, The Washington Post

Мелания Трамп, презентовав программу помощи детям, доказала, что у нее хорошо развито чувство иронии, пишет колумнистка The Washington Post Карен Тамалти.


"Я действительно считаю, что дети должны быть увиденными и услышанными, - сказала Мелания Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома. - И это наша ответственность как взрослых обучать их и напоминать им о том, что, возвышая свой голос, устно или в сети, они должны использовать слова с умом, говорить с уважением и состраданием".

В ее искренности сомневаться не приходиться, отмечает автор статьи. "Но первая леди сумела также привлечь всеобщее внимание к тому факту, что худшей мыслимой ролевой моделью для этих ценностей оказался мужчина, сидящий прямо там в переднем ряду", - подчеркивает журналистка.

Всякий раз, поднимая этот вопрос, Мелания Трамп знает, что в комментариях наверняка упомянут оскорбительные заявления ее мужа в социальных сетях. "Но кто еще может устыдить Дональда Трампа?" - отмечает Тамалти.

"Первая леди - это роль, в которой нет должностных обязанностей. Каждой приходится постигать ее самостоятельно, - пишет колумнистка. - Мелания Трамп, будучи во многих отношениях традиционной супругой президента, отказалась выполнять наиболее основополагающие задачи, которые ожидают от всех них: быть на стороне своего мужа и сиять от восхищения в подтверждение того, что семейная жизнь наполнена счастьем и не драматична".

Источник: Инопресса


Мелания Трамп  программа помощи детям  супруг  чувство ирони  

Читайте также:

  • Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания готовятся встречать свое первое Рождество в Белом доме.

  • Чемпионат по переноске жен проходит в рамках трехдневного фестиваля в Сонкаярви, Финляндия, и в этом году он состоялся 6 июля. Это причудливое соревнование заключается в том, что мужчина должен преодолеть расстояние в 253,5 метра с «женой» на плечах, причем она в это время висит на нем вверх ногами. Женщины, участвующие в чемпионате в качестве груза, должны быть старше 17 лет, и их вес должен составлять не менее 49 кг.
Обсудить | Распечатать
. .




Новости СМИ2
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад

bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив