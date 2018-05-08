Каким образом Латвия хочет положить конец "российской кухне по отмыванию денег"

Банковский сектор Латвии из-за офшорных схем долгое время балансировал на грани провала. После краха третьего по величине банка в связи с подозрениями в систематическом отмывании денег правительство в спешном порядке приводит эту сферу в порядок, пишет Рудольф Херманн в Neue Zuercher Zeitung.

Небольшая Юрмала на побережье Балтийского моря, всего в нескольких километрах от латвийской столицы, пользовалась популярностью еще у советских функционеров - в первую очередь благодаря своему многокилометровому песчаному пляжу, говорится в статье.

"После распада СССР здесь поселилась каста новоявленных российских олигархов. А с 2004 года - после того как Латвия вошла в ЕС - и вовсе сформировалось общество, в котором русскоязычные толстосумы чувствуют себя вполне комфортно и в языковом плане, и по менталитету", - пишет автор публикации Рудольф Хофманн, напоминая, что в Латвии, входящей в еврозону, действует так называемая программа "золотой визы", когда в обмен на инвестиции или покупку недвижимости на территории страны выдается вид на жительство (сегодня порог входа составляет 250 тыс. евро. - Прим. ред.).

Как замечает автор, поток желающих был внушительным: от успешных бизнесменов средней руки до сверхбогатых и влиятельных представителей политической и экономической элиты.

По словам Яниса Вайде, юриста из антикоррупционной неправительственной организации Delna, "вы сегодня не услышите в Юрмале и слова на латышском. Сектор недвижимости долгое время играл там ключевую роль в том, что касается проникновения сомнительных денежных средств в легальную финансовую систему".

"Для подобных операций в латвийской финансовой системе возник особый сегмент, куда вошли так называемые офшорные банки, специализировавшиеся на бизнесе с нерезидентами", - поясняет Херманн.

"Теперь эти банки - настоящая головная боль финансового сектора Латвии. После того как в феврале этого года сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN (находящаяся в подчинении Минфина США) заявила, что подозревает третий по величине латвийский ABLV Bank в отмывании денег и тайных финансовых манипуляциях с Северной Кореей и предложила заблокировать его корреспондентские счета в долларах (...), в Риге забили тревогу", - отмечает автор.

Как заявил в апреле премьер-министр страны Марис Кучинскис, у правительства есть несколько месяцев, чтобы навести порядок в банковском секторе, передает NZZ. Затем свою работу в Латвии начнет комитет Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Moneyval. Латвия не может допустить, чтобы ее репутации был нанес еще больший урон, заявил министр.

Самые сенсационные аферы в этом сегменте финансового сектора Латвии связаны с махинациями, имеющими молдавский след, а также со скандалом под названием Laundromat, который задел несколько десятков банков, включая российские. "В первом случае из трех крупных молдавских банков исчезло порядка 1 млрд долларов, что составляет 12% от ВВП Молдавии. Что касается скандала Laundromat, то там фигурировала сумма в 21 млрд долларов. В обоих случаях решающую роль играли запутанные связи между подставными фирмами, которые помогали замаскировать происхождение средств и маршруты транзакций".

По данным организации Delna, на долю трех стран СНГ - России, Азербайджана и Молдавии - приходится порядка 100 млрд долларов "отмытых" средств. "Внушительная их часть могла в процессе отмывания иметь отношение и к латвийским банкам", - говорится в статье.

Ради спасения банковского сектора правительство Риги пошло на решительный шаг: согласно принятому в срочном порядке латвийским парламентом закону, банкам теперь запрещается обслуживать компании-пустышки, передает журналист.

Теперь властям предстоит ответить на вопрос, по какой причине они так медлили с решительными шагами против отмывания денег? "Неужели масштабы проблемы недооценивались или на нее просто закрывали глаза? Кто - напрямую или косвенно - получал свою долю прибыли? Латвия - небольшая страна, все представители политической и экономической элиты - "свои люди". Иногда связи уходят корнями в советскую эпоху, а следовательно, выходят за пределы самой Латвии", - пишет журналист.

Источник: Инопресса