Армянская "революция" и уроки Украины

Харизматичный 42-летний лидер протестного движения Никол Пашинян уверен, что 8 мая станет "народным" премьер-министром. Армяне очень гордятся тем, что протесты остаются мирными, отмечают корреспонденты. Но что позволяет избежать российского вмешательства? - рассуждают наблюдатели. Представление об Армении как о совершенно преданном союзнике России? Либо желание Кремля во что бы то ни стало избежать украинского сценария?

"После нескольких недель общенациональных протестов, уличного праздника и радостного разгула в среду лидер армянского продемократического движения призвал своих последователей отдохнуть: он уверен, что победа, наконец, не за горами", - пишет журналистка The Washington Post Эми Феррис-Ротман.

После того как парламент Армении проголосовал против назначения Никола Пашиняна на пост премьер-министра во вторник, Пашинян усилил давление, организовав самые крупные забастовки и блокады основных дорог, говорится в статье.

В среду вечером харизматичный 42-летний лидер сказал толпе примерно в 150 тыс. человек в центре Еревана, что он убедил законодателей выйти за рамки партийных ограничений и проголосовать за "народного кандидата" (то есть за себя) в ходе нового голосования 8 мая.

Бедная, не имеющая выхода к морю и тесно связанная с Москвой Армения находится под пристальным наблюдением и России, и Запада, отмечает Феррис-Ротман.

"Неважно, насколько это ошибочно, но представление об Армении как о совершенно преданном союзнике России важнее реальности", - считает Ричард Гирагосян, директор независимого "Центра региональных исследований" (Ереван). Это, по его словам, "позволит избежать российского вмешательства и каких-либо действий России по подрыву нового правительства".

"Пока что бескровная революция в Армении не вызвала агрессивной реакции Москвы", как было на Украине и в Грузии, отмечает автор статьи.

После того как "идол" армян Никол Пашинян не был избран на пост премьер-министра, еще больше людей присоединились к протестному движению. Вся Армения парализована, но находится в праздничном настроении, сообщает корреспондент Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

Фантазия граждан в Ереване в среду не знала границ. Акции против неспособности правительства пойти навстречу требованиям народа похожи на соревнования по самым креативным формам протеста. Все выглядит так, будто празднуется победа, хотя накануне после неудавшихся выборов премьера политический кризис обострился, пишет Акерет.

Население, по словам Пашиняна, потеряло всяческое уважение к государственной власти, однако армяне очень гордятся тем, что протесты остаются мирными и более-менее организованными. Абсолютно разные люди постоянно говорят об уникальности своего народа.

Туристы, которым приходится идти пешком до аэропорта Звартноц, подъезд к которому заблокирован, воспринимают это большей частью спокойно, свидетельствует Акерет. Восхищение Пашиняном растет с каждым днем. Куда бы он ни приехал, везде собирается толпа людей.

Реакция Республиканской партии, которая своим большинством воспрепятствовала избранию Пашиняна, выглядит жалкой, считает автор статьи. Риски, которых политики якобы хотели избежать с помощью голосования против "народного кандидата", только увеличились. Призыв временно исполняющего обязанности премьер-министра Карена Карапетяна к диалогу не может скрыть того, что со слабеющей партией связана и его судьба.

В среду Республиканская партия объявила, что на следующих выборах премьер-министра 8 мая она не будет выдвигать своего кандидата и поддержит того, кто наберет минимум треть голосов. "Является ли это признанием собственного провала или еще одним политическим маневром, покажет время", - пишет автор.

"По-видимому, Армения наконец-то избавляется от своей постсоветской болезни и приветливо встречает демократические перемены благодаря народному движению, которое пока умудряется вести компромиссную политику в отношениях как с Россией, так и с Западом", - пишет в блоге The Washington Postобозреватель Дэвид Игнатиус.

"Последние 25 лет основная политическая дилемма для Армении - в том, как примирить ее прозападные политические симпатии с ее военной зависимостью от России. Это безвыходное положение способствовало формированию кружка промосковских олигархов вокруг Саргсяна, "откачавшего" из страны значительную часть ее богатства. После распада СССР, несмотря на всю предприимчивость ее народа, коррумпированная и авторитарная Армения так и не взлетела", - говорится в статье.

Российский президент Путин, "по-видимому, решил: лучше пожертвовать своим союзником Саргсяном, чем рисковать потерять Армению в целом", пишет автор. "Он хотел избежать второй Украины", - сказал Игнатиусу неназванный "лидер реформ". Обозреватель замечает: "Благодаря долгим братским отношениям между Россией и Арменией картины протестов в Ереване могут оказать электризующий эффект и в России".

Пашинян отказался принимать чью-либо сторону в споре России и Запада. Он успокоил Москву, заявив, что не намерен выходить из военных и торговых пактов с Россией, если станет премьером.

"Движение Пашиняна обещает перемены, но, как часто бывает с народными восстаниями, детали этих перемен расплывчаты", - замечает автор.

Директор Центра кавказских исследований Александр Искандарян убежден в том, что Никол Пашинян в конце концов придет к власти, но его назначение станет лишь началом долгого извилистого пути по трансформации Армении в истинную демократию. Интервью с политологом записала спецкор французской Liberation в Ереване Вероника Дорман.

"Какова программа Пашиняна?" - спросила журналистка.

"Он ее не предлагает, и это очень разумно, так как любая программа отняла бы у него часть поддержки, - пояснил политолог. - Пашинян предлагает универсальные и объединительные лозунги. Против коррупции настроены все. Он применяет дискурс левых: перераспределение богатств, борьба против монополии крупных компаний, равноправие и т.д. Проблема в том, что люди, которые в данный момент вышли на улицу, ожидают счастья. Но Армения не станет Швейцарией за три дня: они неизбежно будут разочарованы".

"Пашинян никогда не занимался ничем, кроме журналистики и уличной политики. Он умен, талантлив, он прекрасный оратор. Но он никогда не занимался политикой в смысле управления, создания структур. Ему придется учиться, уже выйдя на работу, и в этот период особую важность приобретет его окружение", - указал эксперт.

"Наивно полагать, что достаточно навести порядок и обеспечить справедливость, чтобы предприниматели тотчас бросились инвестировать в Армению. Коррупция - не единичное явление, она является смазкой армянской экономики, которая выстроена на монополиях. Необходимы система сдержек и противовесов, инстанции, взаимно контролирующие друг друга, реально независимая пресса. Но теневую экономику невозможно искоренить за два месяца", - рассуждает Искандарян.

"Какова роль России в недавних событиях в Армении?"

"Она держится в стороне. Россия знает, что Армения никуда не уйдет. Пашинян много и настойчиво об этом говорил. Москва ждет, понимая, что ситуация абсолютно внутренняя. Это несопоставимо с Украиной или Грузией, поскольку речь идет не о выборе цивилизационной модели. В общем, либо Россия усвоила урок Украины, либо Армения для нее - недостаточно важный игрок", - сказал собеседник издания.

Источник: Инопресса