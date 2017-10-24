"Испания должна остаться единой", - говорит Трамп, опасаясь, в частности, действий Путина

Паоло Мастролилли, La Stampa

"США против независимости Каталонии, потому что видят в этом шаг, направленный на разрушение Европы и НАТО, что было бы лишь в интересах России, - передает нью-йоркский корреспондент итальянской La Stampa Паоло Мастролилли. - Через эту же призму они наблюдают за референдумами, прошедшими в воскресенье в Ломбардии и в Венето, и за предстоящими итальянскими выборами: американцы убеждены, что Москва попытается на них повлиять в попытке нагнетать нестабильность".

Во время встречи 26 сентября в Вашингтоне с премьер-министром Испании Мариано Рахоем президент Трамп выразился очень ясно: "Испания - это великая страна, и она должна остаться единой".

Автор статьи пишет о Трампе: "В ходе предвыборной кампании он поддерживал "Брекзит", потому что предчувствовал тот ветер, который потом принес ему победу, однако теперь, находясь в Белом доме, он поменял линию". Информированные источники рассказали газете, что советники Трампа его убедили, что дестабилизация такого союзника, как Испания, может угрожать прочности НАТО и ЕС и не отвечает интересам США.

"Американцы считают сепаратистское движение выражением идеологической войны без реальных мотивов, поскольку Каталония уже практически обладает автономией государства. Они разделяют позицию председателя Еврокомиссии Юнкера, когда тот говорит, что Европа, состоящая из 98 стран, никому не принесла бы пользы. Никому, кроме России, - замечает корреспондент: - она, по словам американских наблюдателей, вновь воспользовалась интернетом, социальными сетями и другими техниками, примененными во время президентских выборов 2016 года, чтобы повлиять на голосование на референдуме в пользу Пучдемона".

"У Кремля два мотива для мобилизации: первый - продолжать кампанию, направленную на дестабилизацию Запада и раскол его союзов; второй - создать прецедент, отвечающий интересам Москвы, - продолжает Мастролилли. - Независимость Каталонии действительно чревата риском эпидемии, которая могла бы поразить Италию и различные страны, расколов ЕС и угрожая будущему НАТО. Путин мог бы воспользоваться этим и на Украине, утверждая, что у Крыма и Донбасса есть такое же право отделиться от Киева. Ввиду всех этих причин, если кто-то когда-то попросит США признать Каталонию, ответом будет категорическое "нет".

Источник: Инопресса